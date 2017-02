Tennis und Ballspiele

Sportangebot für Kinder von 4 bis 8 Jahren

Das Schnuppercamp in der ersten Oster-Ferienwoche vom Montag, den 10. April bis Donnerstag, den 13. April 2017 und in der zweiten Ferienwoche vom Dienstag, den 18. April bis Freitag, den 21. April 2017 bietet qualifiziertes, kindgerechtes Tennistraining und jede Menge Spaß in anderen Sportarten, wie z.B. Hockey oder Fußball.

Das tägliche Programm startet ab 9 Uhr mit einem gemeinsamen Aufwärmen und Bewegungsspielen, bevor es dann in Kleingruppen zu dem jeweiligen Training geht. Ab ca. 12 Uhr gibt es eine Pause, in der die Teilnehmer gemeinsam essen gehen. Nach einer ordentlichen Stärkung, powern die Kinder sich ab 13.00 Uhr noch einmal ordentlich aus, bevor sie dann gegen 15 Uhr von ihren Eltern abgeholt werden können.

Weitere Informationen bei Merle Seiler unter 0173-3609432

Ort: Sportanlage des Landesbetriebssportverbandes in 28201 Bremen

Teilnahme: 150,00 Euro für 4 Tage inkl. täglichem Mittagessen. Anmeldung erforderlich bis zum 31.3.2017 per Mail an tennisfuerkinder@gmail.com