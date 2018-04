Was bringen die Containerschiffe? Vor fast 50 Jahren erreichte das erste von ihnen Bremerhaven. Heute sind die Container aus dem Warenverkehr nicht mehr wegzudenken. In dieser Familienaktion schauen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Schiffs- und Hafenmodelle an und finden heraus, woher welche Waren zu uns kommen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 und für Kinder 2,50 Euro.