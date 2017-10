× Erweitern Highlight-Concerts GmbH The Best Of Musical Starnights

Eine Reise durch die schönsten Musicals der Welt an nur einem Abend: Von "Cats" über "Thriller" bis "Der König der Löwen" gibt es ein Potpourri aus 50 Jahren Musicalgeschichte mit über 250 prächtigen Kostümen und charmant moderiert.

Sänger und Sängerinnen aus Deutschland und England stehen gemeinsam mit den besten Tänzern des Londoner West End auf der Bühne und verwandeln den Abend in ein unvergessliches Erlebnis. Doch nicht nur stimmlich und akrobatisch verführt Sie BEST OF MUSICAL STARNIGHTS in die Welt der 50jährigen Musicalgeschichte, mehr als 250 farbenprächtige Kostüme, eindrucksvolle Videoprojektionen und „last but not least“ eine informative und unterhaltsame Moderation bieten Genuss für Augen und Ohren.

Die Tickets sind im Vorverkauf ab 42 Euro zzgl. Gebühr erhältlich.