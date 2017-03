Für Familien mit Kindern

Warm, kuschelig und weich: Am Sonntag, dem 21. Mai, dreht sich auf dem Museumsbauerhof Wennerstorf alles rund um Wolle, Schaf und Co. Von 10 bis 18 Uhr, erfahren kleine und große Besucher welche Produkte die wolligen Nutztiere liefern.

Warum werden Schafe geschoren? Wie fühlt sich Wolle an? Beim Themensonntag „Wolle“ lernen Kinder und Erwachsene alles Wissenswerte über die Gewinnung und Weiterverarbeitung des weichen Naturmaterials. Der Schäfer schert die hofeigenen Bentheimer Landschafe und beantwortet die Fragen des Publikums. Gemeinsam filzen und kämmen Kinder und Jugendliche die gewonnene Wolle. Sie lernen, was alles daraus hergestellt wird und welche Techniken dabei zum Einsatz kommen. Was sind Schafbonbons und wie schmecken sie? Im Sinnesparcours stellen die Besucher diese besondere Süßigkeit aus Schafsmilch her – Naschen erwünscht!

Kosten: Kostenfrei