Think Music - Singing all Together

Die Musikschaffenden der Hochschule Bremen ermöglichen mit dem musikpädagogischen Projekt Think Music Kindern den aktiven Zugang zu Chorkultur. In diesem Rahmen wird gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Gerhard-Rohlfs-Oberschule zu einem Konzert eingeladen. "Die Kinder des Monsieur Mathieu" über "Only you" von The Flying Pickets und "I Believe I Can Fly" von R. Kelly – bis zu neuen, extra für dieses Konzert komponierten Liedern. Brandneue Arrangements und ein Orchester sind auch mit dabei.

Der Eintritt kostet 5 Euro.