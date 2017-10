× Erweitern Wildpark Müden Tierische Weihnacht

Das Jahr besinnlich ausklingen lassen können die Besucher am letzten Samstag vor Weihnachten im Wildpark Müden. Um 11:00 und 15:00 Uhr geht es mit allen Kindern auf eine Fütterungstour quer durch den Park. Nicht nur, um auf dieser Runde Leckereien an die Tiere zu verteilen, sondern vielleicht um den Weihnachtsmann zu treffen, der für jedes Kind auch etwas mitgebracht hat. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit, sich bei heißem Glühwein und leckerem Kinderpunsch am Lagerfeuer aufzuwärmen und Stockbrot zu backen.