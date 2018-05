Töpfern mit Karin

Mit ihren Händen formen Ferienkinder ab 8 Jahren Figuren, Tiere, Tassen oder Teller. Bei einem schönen Vormittag können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen.

Kosten: 4 Euro

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.