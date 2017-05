Traumatisierte (Flüchtlings-)Kinder gut begleiten und integrieren

Fünftägige Fortbildung für Fachkräfte

Wenn Kinder und ihre Familien nach der Flucht in Deutschland ankommen, haben die beängstigenden Erlebnisse von Krieg und Verfolgung scheinbar ein Ende. Die Verarbeitung des erlittenen Traumas aber beginnt erst. Erlebnisse wie Kriegserfahrungen oder auch die Trennung von einem Elternteil lasten schwer auf vielen Neuankömmlingen. Traumatische Belastungen bei Kindern äußern sich in Verhaltensstörungen, denen Fachkräfte in ihrem Alltag adäquat begegnen müssen. Oft sind die Verhaltensstörungen so gravierend, dass die Kinder einer besonderen Unterstützung bedürfen. Erzieher*innen; Lehrer*innen und andere pädagogische Fachkräfte brauchen vor allem Wissen über Traumata und ihre Folgen für die betroffenen Kinder. Sie sollen Sicherheit im Umgang mit traumatisierten Flüchtlingskindern gewinnen, um angemessen reagieren und entsprechende Hilfen einleiten zu können.

Der Deutsche Kinderschutzbund Bremen bietet hierzu, eine qualifizierte Fortbildungsreihe an, um vertiefendes Grundlagenwissen zu Trauma und Traumapädagogik sowie kultursensiblem Arbeiten mit Kindern und ihren Familien zu erlangen.

Programm:

1. Tag 28. 8.2017 von 9-16 Uhr - Kultursensibles Handeln und Trauma - Basisinformationen zur Situation von Kindern und Familien nach ihrer Flucht, Erziehungsgrundsätze der Flüchtlingsfamilien, Zugänge schaffen – Barrieren überwinden

2. Tag 29. 8. 2017 von 9-16 Uhr - Trauma - Neurobiologische und psychische Grundlagen zu Traumata, Schutz- und Stabilisierungsmaßnahmen, Vermeidung sekundärer- und Retraumatisierung

3. Tag 30. 08. 2017 9-16 Uhr - Traumapädagogik - Möglichkeiten und Grenzen traumapädagogischer Arbeit, Reflektion eigener Haltungen und Handlungen an Fallbeispielen aus der eigenen Praxis

4. Tag 31. 08.2017 9-14:30 Uhr - Lebenswirklichkeit von Familien nach der Flucht - Bedeutung von Flucht in der Biographie, Orientierung in der Fremde, Rollendiffusion

5. Tag 01. 09. 2017 9-16 Uhr - Elterngespräche und Fachkräftefürsorge - Gesprächsführung mit Eltern und Kindern, Hilfenetzwerke der Familie sehen und verstehen - Wer ist Akteur für die Familie? Methoden und Anregungen zur Selbstfürsorge

Weitere Informationen beim Kinderschutz-Zentrum Bremen unter 0421-24011220 oder per Mail an ksz@dksb-bremen.de

Teilnahme: 300,00 Euro, Anmeldung erforderlich bis zum 30.6.2017 per Mail an info@dksb-bremen.de (Teilnehmerzahl begrenzt).