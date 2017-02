Für Kinder ab 7 Jahre

Traumfänger und kleiner Stern - Indianer in der Kinderwildnis

Den Indianern auf der Spur: Die Kinder tauchen in die Welt der Indianerinnen und Indianer ein, hören und erzählen Geschichten am Lagerfeuer, basteln einen Traumfänger und lernen leises Anschleichen. Sie stellen Farben aus Naturmaterial her, beobachten Tiere, lernen essbare Pflanzen kennen und versuchen das Feuer ohne Streichhölzer zu entzünden.

Kosten: 40,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-7900214 oder per Mail an tanja.greiss@bund-bremen.net