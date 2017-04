Tschechischer Märchennachmittag

Filme bei Kaffee und Kuchen für Groß und Klein

Im Rahmen des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings

So macht man Frühling - mit diesem Anspruch beteiligt sich Bremen am Deutsch-Tschechischen Kulturfrühling 2017, einer grenzüberschreitenden Initiative der Deutschen Botschaft und des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren (Berlin und München) in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.Von Ende April bis Mitte Mai wird das Bremer Bündnis für deutsch-tschechische Zusammenarbeit dem Bremer Publikum die Vielfalt der zeitgenössischen tschechischen Kulturszene zeigen. Das Festival startet mit einer Filmreihe mit Werken junger RegisseurInnen, weiter geht es mit Lesungen bekannter und noch unbekannter AutorInnen, Diskussionen, Konzerten, Theaterstücken und Ausstellungen aufstrebender KünstlerInnen. Durch die vielseitigen Veranstaltungen sollen die bereits bestehenden deutsch-tschechischen Kulturbeziehungen Bremens gepflegt und neue auf den Weg gebracht werden.

Treffpunkt ist das noon / Foyer Kleines Haus.

Kosten: Kostenfrei