Jan Harpstedt Türöffner-Tag bei Jan Harpstedt

Die „Sendung mit der Maus“ kennt jedes Kind aus dem Fernsehen, und einmal im Jahr am „Türöffnertag“ sind alle Kinder aufgerufen, selbst einmal einen sonst für sie verschlossenen Ort zu erkunden um zu erfahren, wie es da so zugeht.

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr die Historische Kleinbahn „Jan Harpstedt“ dabei und öffnet am 3. Oktober zwischen 13 und 17 Uhr für 80 Kinder ab 5 Jahren ihre Türen. Und was gibt es da zu sehen? „Wir zeigen natürlich unsere Dampflok von innen und außen und erklären, wie sie funktioniert“, erläutert Organisatorin Sabine Dube das Programm. „Außerdem bieten wir Draisinenfahrten auf dem Gelände, die Kinder können selbst eine Weiche stellen oder Rangierübungen anschauen und am Modell selbst durchführen, es gibt Geschicklichkeitsspiele und Malaktionen und natürlich etwas zu essen und zu trinken.“ Zugfahrten finden aber an

diesem Tag keine statt.

Die Veranstaltung ist kostenlos, aber um eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an maustag@dhef.de wird gebeten.

Am „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit Maus“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen am 3. Oktober ihre Türen, die Kindern sonst

verschlossen bleiben und hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt.