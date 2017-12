In der einstündigen Familienführung geht es heute zu den Bewohnern in eisigen Regionen unserer Erde. Alessa Lubig und Anne Seiler geben ihr Wissen über die Überlebensstrategien von Eisbär & Co. weiter.

Der Eintirtt kostet für Kinder und Jugenbliche bis 17 Jahre 4,50 und für Erwachsene 9,50 Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich