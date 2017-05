Übergangspflege-Stellen gesucht

Bevor Kinder in eine feste Pflegefamilie kommen, leben sie oft im Heim oder in einer Übergangspflegefamilie; in einer Umgebung also, die Kindern in akuter Notlage für begrenzte Zeit Schutz bietet. Die Vermittlung der Kinder erfolgt durch das Amt für Soziale Dienste, das mit den Übergangspflege-Stellen Verträge schließt. Bei PiB liegt die Vorbereitung auf diese anspruchsvolle Tätigkeit sowie die Begleitung der Übergangspflegestellen.

