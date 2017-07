× Erweitern Foto: ÜberseeTörn UG ÜberseeTörn Sommerfest

Sommerfest in der Überseestadt

Vom 21.7. bis zum 23.7. findet am Europahafen in der Überseestadt wieder das ÜberseeTörn Sommerfest statt. Neben einem Markt, Live-Musik und Tanzperfomances auf der Bühne am Kopf des Europahafens erwartet die Besucher ein Kinderprogramm und die namensgebenden Törns, Führungen kreuz und quer durch die Überseestadt. Per Schiff, per Bus oder zu Fuß erfahren die Teilnehmer hier vieles über die alten Hafengebiete, die Verwandlung und über zukünftige Veränderungen.

Das komplette Programm gibt es online auf ueberseetoern.de

Öffnungszeiten: