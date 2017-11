Erzählt wird die Geschichte von Umai, einem Mädchen, das allein in einem Kanu den Ozean überquert. Eine Figur, die scheitern kann und über die man lachen darf – oder besser: lachen muss. Die Inszenierung begibt sich mit größter Genauigkeit in die Ungenauigkeit, Lücken entstehen, mit einem Bein im Alten und mit dem neuen Bein im Anderen, stolpernd, beginnt das Schweben, in einen Freiraum hinein.

Eintritt: Für Kinder ab 7 Jahre, 9 Euro.