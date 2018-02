Umai, das Mädchen vom Fluss

Erzähltheater mit Objekten und Musik für Kinder ab 7 Jahren: Erzählt wird die Geschichte von Umai, einem Mädchen, das allein in einem Kanu den Ozean überquert. Eine Figur, die scheitern kann und über die man lachen darf – oder besser: lachen muss! Die Inszenierung begibt sich mit größter Genauigkeit in die Ungenauigkeit – Lücken entstehen – mit einem Bein im Alten und mit dem neuen Bein – im Anderen – stolpernd – beginnt das Schweben – in einen Freiraum hinein… Eine Koproduktion mit der Schaubude Berlin, nach dem Buch „Die Büffel kehren wieder und die Erde wird neu“ von Frederik Hetmann.