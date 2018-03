Umgang mit schwierigen Zeitgenossen

"Sie wollen wiederkehrende Belastungssituationen in Partnerschaft, Familie, am Arbeitsplatz oder unter Nachbarn verändern statt darunter zu leiden? Das braucht Ehrlichkeit gegen über sich selbst um sich zu zentrieren, zu schützen, zu stärken und sich zu behaupten. Darüberhinaus ist eine wohlwollende und effiziente Ausdrucksweise hilfreich, um sich Respekt zu verschaffen. In Einzel- und Gruppenarbeit, Übungen und Rollenspielen probieren wir das aus und stoßen unsere Wachstumsmöglichkeiten in Achtsamkeit, Klarheit, Freude,Verantwortung und Akzeptanz an."

Kleingruppe mit Vortrag und Übungen in Bremen-Findorff. Eine Anmeldung ist erforderlich.