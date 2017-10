× Erweitern Figurentheater Ekke Neckepen Und sie folgten dem Stern

Das Figurentheater Ekke Neckepen erzählt eine Wezhnachtsgeschichte für Zuschauer ab 4 Jahren:

Kaiser Augustus ist verzweifelt: Er weiß gar nicht wie viele Schlösser, Kutschen, Gold, ja noch nicht mal wie viele Untertanen er überhaupt hat. Und so gibt er den Befehl, dass jeder sich zu seinem Geburtsort begeben müsse, um sich zählen zu lassen.

So machen sich auch drei Freunde, die in bitterer Armut leben, auf den mühevollen Weg. Eines Nachts erspähen sie einen Stern, der so hell strahlt, als sei er aus purem Gold. Mit vereinten Kräften versuchen sie, ihn vom Himmel zu holen – vergeblich. Enttäuscht beschimpfen sie ihn und legen sich hungernd und frierend zur Ruhe.

Doch der Stern hat Mitleid mit ihnen und lässt über Nacht ihre größten Träume Wirklichkeit werden: eine Felldecke, ein Lebkuchenherz und ein Spielzeugpferd.

Begeistert folgen sie nun dem Stern und der führt sie schließlich zu einem Stall, in dem sie nicht nur ein Kind auf Stroh entdecken, sondern auch drei Könige mit den seltsamsten Geschenken.

Der Eintritt kostet 5 Euro.