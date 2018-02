× Erweitern Foto: Karsten Klama Unser Flüssigbrot

Das Stück über Alkoholsucht richtet sich an Jugendliche ab Jahrgang 8 und nimmt Bezug auf die Geschichte der 1835 geborenen Bremer Kaufmannstochter Ottilie Franziska Hoffmann, die sich gegen den Alkoholkonsum in den Bremer Häfen engagierte.

Theresa und Ludwig, 14 und 17 Jahre alt, sind Geschwister. Vater alkoholkrank, Mutter hilflos bemüht um innerfamiliären Ausgleich. Ihr Alltag ist geprägt von Gewalt, Lügen, Kontrollzwang, Gefühlsstarre und ethischer Verwahrlosung. Die Geschwister entwickeln unterschiedliche Überlebensstrategien, um dem häuslichen Wahnsinn zu entkommen. Während Theresa sich in Phantasiewelten flüchtet, sucht Ludwig sein Ventil in Gewaltausbrüchen und starkem Alkoholkonsum. Nur in der neuen Wärmestube nebenan findet Theresa ein offenes Ohr und Momente der Ruhe.

Ottilie Franziska Hoffmann und ihre Helferinnen engagierten sich gegen die Exzesse des Alkoholkonsums in den Bremer Häfen. Sie verteilten dort Mahlzeiten und alkoholfreie Getränke, gründeten in Bremen die alkoholfreien Kneipen und Speisehäuser, Ottilie Hoffmann-Häuser genannt.

Für Schulen findet außerdem eine Vorstellung um 10 Uhr statt.

Tickets ab 9 Euro.