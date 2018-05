Unter Anleitung von Naturpädagogin Meike tauchen die Teilnehmenden mit Kescher, Gummistiefeln und Eimer in die nasse Unterwasserwelt der Kleipütte Barschlüte ab. Mit Hilfe von Mikroskop, Becherlupe und Naturkundebuch wird erforscht, was alles in einem heimischen Teich an Winzlingen kriecht, schwimmt und taucht. Gummistiefel nicht vergessen.

Für Kinder von 8 bis 14 Jahren, die Teilnahme kostet 8 Euro. Treffpunkt: Kleipütte Barschlüte, Industriestraße, 27809 Lemwerder

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.