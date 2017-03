Für Familien mit Kindern

Das Einkaufszentrum Berliner Freiheit verwandelt sich erneut in ein „Vahrieté“. Auf zwei Bühnen und nicht nur dort werden professionelle Straßenkünstler für Staunen und Freude beim Publikum sorgen. Mit dem „Vahrieté“ veranstalten die Nachbarn Einkaufszentrum Berliner Freiheit und das Bürgerzentrum Neue Vahr gemeinsam dieses außergewöhnliche Event. Die künstlerische Leitung des Straßenkunst-Spektakels liegt wieder bei Rüdiger Schmitz und Ralf Schucht, die vielen Bremern als „Tante Luise und Herr Kurt“ bekannt sind.

Auch in diesem Jahr reisen Künstler aus ganz Deutschland an, um das Publikum in der Berliner Freiheit zu begeistern. Aus Frankfurt kommt die international gefragte Artistin Silea, die mit Weltklasse auf dem Seil tanzt und sogar auf Flaschen balanciert. Braidon Morris aus dem mittelfränkischen Bechhofen präsentiert faszinierende Zauberei mit britischem Humor und Augenzwinkern. Aus Berlin finden gleich zwei Acts ihren Weg in die Bremer Vahr: Leonid Beljakov zeigt seine herzerwärmende Comedy-Hundeshow und das Duo Opus Furore wird mit witziger Hochrad-Jonglage begeistern. Weitere Programmpunkte auf den beiden Bühnen sind der Jugendcircus Tribühne aus Hamburg, die Show-Gruppe „In Motion“ aus Vechta, die Crashtest-Dummies lebendig werden lässt, sowie die Seilspringer Funny Skippers aus Lüneburg und „der schnellste Xylophonist des Universums“, Dirk Scheffel, der mit Music Comedy begeistert.

Kosten: kostenfrei