VAHRmilien-Abschlussfest

Seit Ende letzten Jahres trafen sich Familien mit kleinen Kindern jeden Sonntag im großen Saal des Bürgerzentrums Neue Vahr: Beim Familien-Sonntagstreff VAHRmilie konnten sie gemeinsam und mit den anderen Familien durch die Spielelandschaft toben, spielen, basteln oder die Hüpfburg unsicher machen – denn insbesondere in der kalten Jahreszeit fällt Familien zu Hause häufig die Decke auf den Kopf. Nun wird die aktuelle VAHRmilie-Saison offiziell beendet: Mit einem großen Abschlussfest und vielen Überraschungsgästen. Besucher dürfen sich zum Beispiel auf Kinderlieder mit „Matt und Basti“, einen Luftballonkünstler, Popcorn, eine Familien-Fotobox mit Verkleidung sowie Schneemann Olaf aus „Die Eisprinzessin“ freuen, der sich gerne für ein Erinnerungs-Selfie zur Verfügung stellt. Und natürlich werden neben einer Tischtennisplatte und einem Kickertisch auch wieder eine Hüpfburg, eine Bastelecke sowie eine Rutschbahn aufgebaut.

Seit das Bürgerzentrum an einem neuen Konzept festhält und das Angebot in den Saal verlegt hat, verzeichnet der Familien-Sonntagstreff steigende Besucherzahlen. So zählt das Bürgerzentrum am Wochenende im Schnitt bis zu 200 Kinder und Eltern. „Wir freuen uns sehr, dass jeden Sonntag so viele Familien den Weg zu uns gefunden haben und die Resonanz durchweg positiv war“, sagt Martin Ploghöft, Geschäftsführer des Bürgerzentrums Neue Vahr.

Das VAHRmilie-Angebot wird gefördert vom Programm „Wohnen in Nachbarschaften (WiN) – Stadtteile für die Zukunft entwickeln“, ein kommunales Handlungsprogramm, das die Stadt Bremen 1998 ins Leben gerufen hat.

Die nächste VAHRmilien-Saison wird nach einigen Monaten Pause wieder pünktlich zur kalten Jahreszeit wieder starten.