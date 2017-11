Bremens erster veganer Weihnachtsmarkt lädt unter dem Motto "Vegan Christmas - Factory Style" am 1. Adventssonntag in die 2.000 m² große Industriehalle des BLG Forums in der Überseestadt. In schöner, winterlich-weihnachtlicher Atmosphäre gibt es leckeres Street Food, Glühwein und Schmalzkuchen, faire und nachhaltige Geschenke, Workshops, eine faire Winter-Modenschau, Bühnenprogramm, Bastelaktionen für Kinder u.v.m.

Der Eintritt im Vorverkauf kostet 3 Euro und an der Tageskasse 4 Euro pro Person. Kinder unter 12 Jahren zahlen nichts.