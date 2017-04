Am Sonntag, 8. Mai, geht der Vegesacker Kindertag in die dritte Runde. Dieses Jahr sind es rund 45 Vereine, Institutionen, Unternehmen und Organisationen, die sich mit Bewegungs-, Mitmach-, Spiel- und Bastelangeboten einbringen, die auf dem Sedanplatz und entlang der Fußgängerzone nach Herzenslust genutzt werden können. Gruppen des Bürgerhauses sowie Kooperationspartner des Hauses beteiligen sich natürlich auch an dem „Erlebnispaket“ für die ganze Familie.

Das CircusTheater Tohuwabohu wird voraussichtlich am Rondell des Bürgerhauses Mitmachaktionen, Kinderschminken sowie einen Popcornstand bieten. Zusätzlich ist ein Auftritt auf der Bühne am Sedanplatz vorgesehen.

Im Foyer Ebene B des Bürgerhauses sorgt die Krippe VegeKids für ein Kreativangebot. Und in unmittelbarer Nähe zur Terrasse des Bürgerhauses auf dem Sedanplatz beteiligt sich der Bremer Fußball-Verband Kreis Bremen-Nord mit DFB-Torwandschießen am Trubel. Dort gibt es auch tolle Preise zu gewinnen.

Eintritt: Kostenfrei