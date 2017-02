× Erweitern Foto: Dodenhof Verkaufsoffener Sonntag, Dodenhof

Pünktlich zum kalendarischen Start läutet auch dodenhof den Frühling ein: mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag der warmen Jahreszeit am 19. März.

Von 13 bis 18 Uhr hat das Shopping-Center dann geöffnet (Möbelschau, Dachgarten-Restaurant und Baumesse Nord bereits ab 12 Uhr) und bietet in diesem Jahr eine Mischung aus Spaß, Unterhaltung und Information. Neben der Bau- und Energiemesse Nord auf dem ModeWelt Vorplatz steht im Center einiges auf dem Plan, was den Tag für die ganze Familie abwechslungsreich macht. Als musikalischer Walk-Act verteilen die Schlagergärtner singend im lustigen Gärtneroutfit frühlingsfrische Schlagergrüße an alle Kunden, das begleitende Blumenmädchen hält parallel dazu frische Gratis-Blumen bereit.