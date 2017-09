Verkaufsoffener Sonntag

Das Jan-Reiners-Center in der Hemmstraße beteiligt sich auch in diesem Herbst am verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Freimarktes in Findorff. Am Sonntag, 29. Oktober haben die Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr geöffnet und sich einige Aktionen für Groß und Klein ausgedacht. Dazu gibt es Grillwürstchen und andere Leckereien sowie einen Glühweinausschank. Für die Kinder wird eine Hüpfburg augebaut, und die Bäckerei Rolf backt frische Waffeln.