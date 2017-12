Verwandlungskünstler

Unglaubliche Geschichten und verrückte Kunstwerke im Museum führen zu fantastischen Verwandlungsideen: Hier verwandeln sich Götter, Menschen, Tiere und Pflanzen in neue, sagenhafte Gestalten. Diese sollen die Teilnehmer dazu inspirieren, eigene Figuren, Acrylbilder und Fotografien zu erschaffen. Sogar mit der eigenen Verwandlung wird experimentiert. Mit welchen Mitteln kann man sich in einen Baum verwandeln? Und welche Ungeheuer stecken in einem selbst?

Atelierkurs für Kinder ab 6 Jahre, bis 14. März, immer mittwochs, Anmeldung bis 5. Januar 2018 unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender