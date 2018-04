Von Familien, ihren Häusern und den Dingen drumherum: In Deutschland stehen mehr als 15 Millionen Einfamilienhäuser. Seit siebzig Jahren verwirklichen Familien überall in Deutschland mit einem eigenen Haus ihren Traum von Wohlstand und Anerkennung, Unabhängigkeit, Harmonie und Familienglück. Die Häuser stehen für Nestbau und Angekommen-Sein, sind Heimat fürs Leben – für sich, die eigenen Kinder, am liebsten sogar die Enkelkinder.

Das Ausstellungsprojekt Vier Wände geht der beispiellosen Erfolgsgeschichte des Eigenheims mit Garten in Deutschland seit 1950 nach. Es beleuchtet das Selbstverständnis der Erbauer, zeigt Vergangenheit und Gegenwart des Familienlebens im eigenen Haus und nicht zuletzt, wie sehr Lust und Frust an den eigenen vier Wänden im Laufe der Zeit manchmal dicht beieinander liegen.

Die Eröffnungsveranstaltung findet um 11:15 Uhr in der Münchhausenscheune (Eingangsgebäude) statt. Das Museum ist bis einschließlich Oktober von 9 bis 18 Uhr und danach von 9 bis 16:30 geöffnet.