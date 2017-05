Vitamin B - So funktioniert die Jobsuche über Social Media!

Workshop für Frauen

Wer kennt es nicht: Die Standardabsage des Traumarbeitgebers flattert mit der Post herein – noch nicht einmal zum Vorstellungsgespräch war frau ein-geladen...Wäre die Sache anders gelaufen, hätte es vor der Bewerbung schon einen beruflichen Kontakt zum Unternehmen gegeben? Inzwischen werden über 50% der Jobs in Deutschland über berufliche Netzwerke verge-ben. Doch wie komme ich zu beruflichem Vitamin B, wenn dieser noch nicht vorhanden ist, ich Wiedereinsteigerin bin oder die Branche wechseln möchte?

In diesem Workshop vermittelt die Dozentin und Kulturwissenschaftlerin Britta Enders, wie man über Social-Media-Kanäle und Online-Portale potentielle Ar-beitgeber besser kennenlernen und einordnen kann. Außerdem demonstriert sie, wie man über Xing, Facebook, Twitter & Co mit Mitarbeitern des Wunscharbeitgebers in Kontakt treten kann, wie Kontakte gepflegt wer-den und wie man an eine Stellenbeschreibung noch vor ihrer Ausschreibung kommt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich Wer ein Smartphone mit Internetzu-gang hat, sollte dies zu Recherchezwecken mitbringen.