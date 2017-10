Von Kabuki bis Pokémon – Cool Japan

× Erweitern © Übersee-Museum Bremen, Foto: Matthias Haase Wissensreise: Manga & Anime

Die neue Sonderausstellung im Übersee-Museum Bremen zeigt Trends und Traditionen aus Japan

Asien und Europa sind im Übersee-Museum nur ein paar Schritte voneinander entfernt. In einer einzigartigen Mischung vereint das 1896 eröffnete Haus handels-, völker-, und naturkundliche Sammlungen unter einem Dach. Über insgesamt 1,1 Millionen Exponate verfügt das Museum. Die Liebe zum Detail sowie die Platzierung der Ausstellungsstücke in dem altehrwürdigen Gebäude mit den 17 Meter hohen Lichthöfen machen den Rundgang durch das Museum zu einem Erlebnis.

In seiner neuen Sonderausstellung widmet sich das Übersee-Museum Bremen der Unterhaltungskultur Japans. „Cool Japan – Trend und Tradition“ setzt die japanische Unterhaltungskultur der Edo-Zeit (1600-1868) und des 20./21. Jahrhunderts in den Fokus. Durch die Gegenüberstellung von historischen und neuen kulturellen Strömungen werden Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede, für die Besucher sichtbar gemacht. Die Schau präsentiert verborgene Schätze aus den Magazinen des Übersee-Museums sowie zeitgenössische Sammlungsstücke. „Cool Japan – Trend und Tradition“ zeigt, dass Japan mit Design, Mode, Literatur, Speisen, Spielen, Festen und Wohnkultur beeindruckt – damals wie heute.

Manga, Anime, Pokémon oder Sudoku, Super Mario und Karaoke – wer kennt sie nicht, die moderne Unterhaltungskultur Japans? Seit den 1990er-Jahren erobert die als „Cool Japan“ bezeichnete japanische Populärkultur die Welt und gilt als Japans Aushängeschild und Exportschlager Nummer eins. Die neue Sonderausstellung „Cool Japan – Trend und Tradition“ beschränkt sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern wirft auch einen Blick auf die historischen Wurzeln der Unterhaltungskultur, die bereits in der Edo-Zeit zu finden sind. In dieser Epoche entstand in Japan eine blühende Bürgerkultur: Die Theaterszene florierte, Geishas und Kabuki-Schauspieler prägten die modischen Trends und das Schönheitsideal, populäre Romane entstanden und es bildete sich die „traditionelle“ japanische Küche heraus. Neben den kulturellen Exporthighlights werden in der Schau außerdem im Ausland weniger bekannte Aspekte gezeigt, darunter das Glücksspiel Pachinko, die in Japan allseits beliebte Sportart Baseball oder die religiösen und jahreszeitlichen Feste, wie z. B. das japanische Allerseelen-Fest (o-bon). Auch das international bekannte Kirschblütenfest (hanami) wird nicht fehlen.

In der Sonderausstellung werden den historischen Sammlungsstücken aus der Edo-Zeit wie beispielsweise einer Samurai-Rüstung, einem prächtigen Paravent sowie farbigen Holzschnitten und Papierfächern, moderne Objekte gegenübergestellt, darunter Street-Fashion, Manga- und Anime-Figuren sowie humanoide Roboter. „Cool Japan – Trend und Tradition“ ist vom 4. November 2017 bis zum 1. Mai 2018 im Übersee-Museum Bremen zu sehen.