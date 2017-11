Von Kapitänen und Kaufleuten - Seehandel im Mittelalter

Ein Klick im Internet, und zwei Tage später bringt ein Paketbote die neuen Schuhe. So einfach scheint das heute. Vor 600 Jahren waren der Transport von und der Handel mit Waren schwierig und gefährlich. In der interaktiven Sonderausstellung können die Besucher in die Rolle eines Schiffsherrn oder Händlers zur mittelalterlichen Hansezeit schlüpfen. Sie lernsen die Umstände der damaligen Handelsseefahrt kennen und bekommen dadurch einen ganz anderen Blick auf den heutigen Warentransport. Am Beispiel der berühmten ‚Bremer Kogge‘, die 1962 in der Weser gefunden und aufwändig restauriert wurde, wird die Geschichte der Seefahrt zur Hansezeit lebendig. An sechs Spiel- und Forschungsstationen werden die Kinder selbst zum Forscher und gehen auf ihre eigene Entdeckungsreise.

Die Ausstellung wurde vom DSM-Team in Kooperation mit dem Kinderkulturbüro e. V. und dem Museum Schwedenspeicher Stade entwickelt. Sie geht im Frühjahr auf Wanderschaft in andere norddeutsche Museen.

Eine Ausstellung für Familien mit Kindern zwischen 6 und 12 Jahren.

Die Ausstellung läuft vom 10. Dezember 2017 bis zum 08. April 2018 und ist jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Eintritt kostet für Kinder von 6 bis 16 Jahre 5, für Erwachsene 8 Euro.

24.12.2017, 25.12.2017 und 31.12.2017 geschlossen

26.12.2017 und 01.01.2018 10.00 - 18.00 Uhr geöffnet