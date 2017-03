Von Mammuts und Rentieren

Workshop für Kinder von 4 - 6 Jahren

Das Mammut war das größte Landtier, das in der Eiszeit gelebt hat. Wie hat es ausgesehen? Was hat es gefressen? Und welche anderen Tiere haben in der Eiszeit gelebt? Die Kinder gehen im Museum auf die Suche nach ihnen. Sie malen, spielen Spiele und hören abenteuerliche Geschichten. Dann können die Kinder ihr eigenes Eiszeit-Tier gestalten.

Kosten: 10,00 Euro pro Person, Anmeldungen unter 0441-9244300 oder per Mail an museum@naturundmensch.de