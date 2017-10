× Erweitern Deutsches Pferdemuseum Von Tiermärchen und Märchentieren

Eine wahrlich „märchenhafte“ Sonderausstellung für die ganze Familie: Bis in den Februar hinein dreht sich in der Ausstellung „Von Tiermärchen und Märchentieren“ alles um Märchen und ihre tierischen Helden, ohne die die Geschichten undenkbar wären. So erinnert die Sonderausstellung zum Beispiel an die Erlebnisse der Bremer Stadtmusikanten, an Rotkäppchen und den Wolf, den Froschkönig oder die Gänsemagd und ihr treues Pferd Fallada und stellt die besondere Rolle der Tiere in Märchen in den Fokus. Zahlreiche Exponate aus ganz Deutschland, darunter auch das „letzte Einhorn“, entführen in die Welt der Märchen und erklären das (Erfolgs-)Geheimnis der Geschichten.

Kleine und große Museumsgäste dürfen sich zudem auf einen geheimnisvollen Märchenwald freuen – gebaut aus hunderten PLAYMOBIL-Teilen und Figuren. Oliver Schaffer, der ungekrönte König unter den PLAYMOBIL-Sammlern, dessen Ausstellung fantasievoller und detailreicher Spielzeuglandschaften im Jahr 2016 einen Besucherrekord im Deutschen Pferdemuseum erzielt hatte, lädt die Museumsgäste ein, auf ganz besondere Weise in die Märchenwelt einzutauchen.

Die Ausstellung ist vom 14.11.2017 bis zum 11.02.2018 Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr im Deutschen Pferdemuseum zu sehen. www.dpm-verden.de