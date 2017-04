Für Familien mit Kindern

Waldfee und Pirat sind beim Tiermärchenfest unterwegs

Märchen, Tiere und Natur stehen während des Tiermärchenfestes am Sonnabend und Sonntag, 27. Und 28. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr, im Mittelpunkt des Tiermärchenfestes. Tiermärchen sind zu hören an denen sich junge Besucher aktiv beteiligen können. Verschiedene Bastelangebote aus Naturmaterialien, sowie das Formen von kleinen Seifen und die Herstellung von Kräutersalz sind möglich. Ponyreiten am Duellplatz, eine große Märchenschloss-Hüpfburg sowie eine Kinderschminkstation runden das Familienprogramm im Wisentgehege ab. Zudem sind eine Waldfee und ein echter Pirat im Wald unterwegs. Wer sie entdeckt, erhält eine kleine süße Überraschung.

Kosten: Erwachsene 11,00 Euro, Kinder bis 17 Jahre 7,00 Euro