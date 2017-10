Waldgeister

Der zweistündige Workshop lädt Kinder von 6 bis 10 Jahren zur Erkundung der Wunderwelt Natur ein.

In keiner Jahreszeit sind Bäume so präsent wie im Herbst mit ihren schillernden Farben. Am Samstag, den 28. Oktober zwischen 14 und 16 Uhr tauchen Kinder von 6 bis 10 Jahren in der Dauerausstellung „Geest“ in die Welt des Waldes ein, erfahren etwas über die dort ansässigen Bäume und Tiere und basteln anschließend Masken aus buntem Laub. Die Anmeldung ist über Email- Adresse museum@naturundmensch.de sowie über die Telefonnummer: 0441/ 9244- 300 möglich, der Kostenbeitrag beträgt 10€. Gerne kann buntes Herbstlaub mitgebracht werden.