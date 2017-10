× Erweitern Tanzschule TanZania Walle tanzt

Am Freitag, den 03.11. und Samstag, den 04.11. verwandelt sich die Ladenstraße im Walle-Center zur Tanzfläche. Der Name WALLE TANZT! ist Programm, denn sowohl am Freitag als auch am Samstag wird den Besuchern ein attraktives und abwechslungsreiches Programm rund um das Thema Tanzen geboten.

Das TanzCentrum Gold und Silber und die Tanzschule TanZania, die ihren Sitz in der Waller Heerstraße 46 in den ehemaligen Räumlichkeiten des Kino46 haben, stellen an beiden Tagen von 14 Uhr (Freitag) bzw. 13 Uhr (Samstag) bis 18.30 Uhr ein Mitmachprogram für alle Altersgruppen vor. Von Disco-Fox über Hip Hop bis Zumba werden alle Facetten des Tanzens und des Tanzsports vorgeführt. „Alle Center-Besucher sind ausdrücklich aufgefor-dert, an den verschiedenen Aktionen / Workshops teilzunehmen“, erläutert Center-Managerin Jolanta Butenaite das Konzept der Veranstaltung.

Gespannt sein darf man u.a. auf die „Tanzküken“ der Tanzschule TanZania, denn hier ro-cken bereits 3-Jährige spielerisch die Tanzfläche. Coole Moves zu fetten Beats stehen bei den Jugendlichen momentan voll im Trend, weshalb ein definitives Highlight der Veranstal-tung Hip Hop mit der amtierenden deutschen Meisterin und dritten der Hip Hop Weltmeister-schaft Julia Meyerdierks vom TanzCentrum Gold und Silber sein wird (Freitag 17 Uhr und Samstag 17.30 Uhr). Nicht fehlen darf natürlich auch ZUMBA: das effektive Tanzfitnesspro-gramm mit Suchtpotenzial steht am Samstag von 14 bis 16 Uhr im Mittelpunkt. Geboten wird u.a. noch Rollstuhltanz, Erlebnistanz für Senioren, Line Dance und vieles mehr. Center Ma-nagerin Jolanta Butenaite freut sich auf die Veranstaltung: “Es ist wirklich toll, was die Tanz-Centrum Gold und Silber und die Tanschule TanZania auf die Beine gestellt haben bzw. auf die Bühne bringen werden.“ Das komplette Programm ist unter www.walle-center.com einsehbar.

Die Teilnahme an allen Aktionen ist für die Besucher kostenlos.