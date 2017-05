Von 13 bis 18 Uhr verwandelt sich die Straße an den Wallanlagen in eine bunte Flaniermeile mit gepflegter Atmosphäre und buntem Familienprogramm. Der Wall wird vom Herdentor bis zur Bischofsnadel für den Verkehr gesperrt, damit die Besucher in Ruhe flanieren können.

Weitere Informationen auf www.am-wall.de/de/infos/wallfest-2017