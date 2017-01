Osterferienakademie für Kinder von 8 – 12 Jahren

Gibt es eine Heimat in der Fremde oder kann die Heimat fremd werden? Lasst uns beobachten, sammeln, experimentieren! Gemeinsam mit Bremer KünstlerInnen laden wir euch auf eine Forschungsreise ein – Unsere Frage: Was heißt denn hier ankommen? In vier Workshops mit den Schwerpunkten Tanz, Musik und Streetart wollen wir neugierig sein und unsere Erfahrungen in eine künstlerische Präsentation verwandeln.

Zeiten: Vom 18.4 bis zum 23.4.2017, jeweils von 10 bis 14 Uhr

Teilnahme: 80,00 Euro, Anmeldung erforderlich per Mail an theaterpaedagogik@theaterbremen.de