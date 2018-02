Was schlüpft denn da

Mit Freude erwarten kleine und große Besucher auch in diesem Jahr wieder das beliebte Ereignis des Kükenschlupfs. Ca. 400 Bruteier von unterschiedlichen Hühnerrassen werden in den extra bereit gestellten Schaubrüter eingelegt. In der Osterzeit schlüpfen dann voraussichtlich täglich live Küken vor den Augen der Besucher. Nach dem Schlupf kommen die Küken vom Schaubrüter in ein spezielles Freilaufgehege in der Ausstellung und werden anschließend wieder nach Fallersleben zu den Züchtern gebracht. Die Aktion wird freundlicherweise vor Ort von dem Geflügelzuchtverein Fallersleben und Umgebung betreut.

Der Eintritt für Kinder bis 5 Jahre ist frei, 6- bis 17-Jährige zahlen 9 Euro, Erwachsene 14 und Senioren 11 Euro für ein Tagesticket.