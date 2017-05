Was verdienen Frauen? Zum Zusammenhang von Lebenslauf und Rente

Auf den ersten Blick ist alles gut. Frauen müssen ihren Lebensunterhalt selbst sichern – oder zumindest in der Lage sein, dies jederzeit tun zu können. Das Unterhaltsgesetz will es so. Immer mehr Frauen sind erwerbstätig und immer mehr Frauen wollen auch erwerbstätig sein, alle Studien zeigen dies eindeutig.

Wo liegt das Problem?

Selbst bei den heutigen Rentenzugängen liegt die Altersrente von Frauen niedriger als die Witwenrente, die sie beim Tod ihres Mannes beziehen würden. Der Heiratsmarkt zählt mehr als der Arbeitsmarkt!!

Der Vortrag von Prof. Jutta Allmendinger erklärt, warum das so ist und welche Entwicklungen dringend notwendig sind, um diesen Trend zu stoppen.

Eintritt: 10,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro