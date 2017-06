Wassergewöhnung für die Kleinsten

× Erweitern Foto: Graft Therme Wassergewöhnung, Graft Therme

Immer mehr Kinder können nicht sicher schwimmen, laut einer Forsa-Umfrage der DLRG mindestens jeder zweite Grundschüler in Deutschland. Um Kinder schon von Klein an mit dem kühlen Nass vertraut zu machen, bietet die Graft Therme Familien immer sonntags die Möglichkeit das Kursbecken für die Wassergewöhnung zu nutzen. Von 14 bis 18 Uhr können bei einer Wassertiefe von 90 cm in Begleitung der Eltern oder Großeltern die ersten Schwimmversuche unternommen werden.