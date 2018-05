Wasserski am Alfsee

Wasserski macht tierisch Spaß, ist aber auch tierisch anstrengend: Der Jugendtreff Lemwerder fährt mit Kids ab 12 Jahren an den Alfsee, wo sie versuchen, sich auf den Skiern über das Wasser ziehen zu lassen, was gar nicht so einfach ist.

Neoprenanzug und Schwimmweste werden gestellt, wer die Sachen zu Hause hat, kann diese gerne auch selbst mitbringen. Absolut sichere Schwimmer müssen alle Teilnehmer*innen sein, denn die Erfahrung zeigt, dass jeder mal baden geht. Freischwimmer erforderlich!

Gerne Verpflegung mitnehmen oder Geld für Essen und Trinken vor Ort.

Kosten: 20 Euro, wer einen Neoprenanzug mitbringt, zahlt 5 Euro weniger.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.