Weckmänner für den Martinsumzug

Auch in diesem Jahr lädt das Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum (MGH) in der Bremer Str. 9 wieder kleine Bäcker ab 9 Jahren zum Weckmännerbacken ein. Am Samstag, 4. November von 10.00 bis 13.00 Uhr wird gemeinsam mit ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern der Ofen im MGH angeheizt. Rosinenaugen und Pfeifen dürfen den Weckmännern natürlich nicht fehlen. Das fertige Gebäck wird der evangelischen Kirchengemeinde für den diesjährigen Martinsumzug am Freitag, 10.11.2017 gestiftet. Die Teilnahme am Back-Tag, bei dem auch dieses Mal das Naschen wieder ganz groß geschrieben wird, ist kostenlos. Um Anmeldung unter 80 60 98 74 wird gebeten.