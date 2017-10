× Erweitern Walle-Center Weihnachtsparadies in Walle

In der Adventszeit begnügt sich das Walle-Center nicht damit, sich mit Tausenden von Lichterketten, Weihnachtskugeln und glitzernden Girlanden zu schmücken. In der stimmungsvollen Atmosphäre wird den kleinen Besuchern auch ein festliches Programm geboten: Vom 23. November bis zum 23. Dezember können sie an jedem Öffnungstag von 15 bis 18 Uhr unter Anleitung nach Herzenslust backen und basteln. Am 2. und 16. Dezember öffnet sich um 14 und um 16 Uhr der Vorhang für das weihnachtliche Theater der Puppenspieler aus der Villa Kunterbunt. Und der Stargast kommt am 6. Dezember: Begleitet von Engeln verteilt der Nikolaus höchstpersönlich süße Geschenke an die kleinen Centerbesucher.

Das komplette Programm findet sich unter www.walle-center.com