Weihnachtsgalacircus Tohuwabohu

Zirkusgala

Das CircusTheater Tohuwabohu lädt wieder alle kleinen und großen Zirkusfans zur traditionellen Weihnachtsgala in den großen Zirkusfans zur traditionellen Weihnachtsgala in den großen Saal des Bürgerhaus Vegesack ein. Auch in diesem Jahr wollen die Artisten mit einer fantasievollen, atemberaubenden Zirkusshow die Herzen der Kinder und Erwachsenen erreichen. Die Freude, mit anderen zusammen seine Künste zu zeigen, im Rampenlicht zu stehen und für Minuten ein Star zu sein: dafür geben die jungen Tohuwabohus ihr Bestes!

Teilnahme: Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 5 Euro, Erwachsene 11 Euro. Karten ab 04. Dezember nur in der Cafeteria des Bürgerhauses.