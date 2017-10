Weihnachtsmarkt Osterholz-Scharmbeck

Großer Weihnachtsmarkt mit mittelalterlichem Flair

Eine bezaubernde Weihnachtsstimmung ergänzt mit mittelalterlicher Marktatmosphäre zieht für drei Tage wieder in Osterholz-Scharmbeck ein. Beim Moonlight-Shopping werden die Einzelhändler am Freitag bis 22:00 Uhr in und vor den Geschäften einen zusätzlichen Glanz sowie viele Verwöhn-Angebote bieten. Unter den ca. 80 Ausstellern in den 40 Hütten und einem Zelten ist auch die Mittelaltergruppe mit Feuerschluckern, einer Wahrsagerin und vielen Kinderangeboten dabei. Am Sonnabend haben die Geschäfte bis 18:00 Uhr geöffnet, der Weihnachtsmarkt sogar bis 20:00 Uhr. Am zweiten Advent sind der Markt und die Schlemmerstände von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. In der St.-Willehadi-Kirche gibt es täglich ein umfassendes Rahmenprogramm.

Infos unter 04791-17214.

Teilnahme: Für Familien und Interessierte, kostenfrei.