Weihnachtsmarkt Stuhr

Stuhrer Weihnachtsmarkt

Traditionell veranstalten die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen und die Gemeinde Stuhr wieder ihren beliebten Weihnachtsmarkt mit breit gefächerten Angeboten für Jung und Alt an mehr als 100 Verkaufsständen. Das vielfältige kulinarische Angebot bietet Stärkung für Zwischendurch und das kulturelle Rahmenprogramm lädt zur Entspannung bei Kaffee und Kuchen ein. In der Turnhalle bietet die Kunstschule Stuhr KuSS Mitmachaktionen für Kinder an.

Termine:

Samstag, 16.12.2017 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonntag, 17.12.2017 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr