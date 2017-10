× Erweitern Foto: Music Hall Worpswede Weihnachtsmarkt Worpswede

Der ganz besondere Weihnachtsmarkt in der Music Hall Worpswede öffnet seine Pforten. Am 2. Adventswochenende, 08. - 10. Dezember 2017, präsentieren rund 40 Aussteller und Kunsthandwerker im Ambiente einer kleinen historischen Stadt ihre Waren. Rund um den großen bunt geschmückten Weihnachtsbaum im Saal, aber auch auf dem Außengelände laden die liebevoll dekorierten Stände und Holzhütten zum ausgiebigen Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen ein.

Das Angebot reicht von handgestrickten Mützen und Schals oder Patchwork-Decken, Taschen aus Markisenstoffen, Vogelhäuschen, Schmuck aus altem Silberbesteck oder Glas bis hin zu Lampen aus alten Musikinstrumenten und Cajons. Kunstvolle Glas- oder Papierarbeiten, Gefilztes, Gestricktes und Gehäkeltes, Krippen oder Marionetten bieten außergewöhnliche Geschenkideen. Neu dabei ist eine Porzellanmalerin und Blüten aus Keramik. Daneben locken Gebäck, Marmeladen und Pralinen – selbstverständlich alles selbst gemacht.

Auch die Benefiz-Tombola des Worpsweder Lions Club steht wieder im Programm.Auch der Weihnachtsmann schaut am Samstag und Sonntag vorbei um die Weihnachtswünsche der Kleinen zu notieren. Am Freitag Abend ist eine spektakuläre Feuershow zu sehen.

Im Hof der Music Hall bietet Sam Moorkunst seine Moorhühner und Feuertonnen an, der Kunstschmied Karl Turn baut seine Esse auf.

Für das leibliche Wohl sorgt Diddi mit seiner Gulaschkanone und leckeren Eintöpfen oder für Vegetarier Langos. Bratwurst darf auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen, diesmal aus Argentinien, dazu Empanadas. Nahezu legendär der selbstgebraute Music Hall Glühwein und süße Waffeln.

Und – wie es sich für einen Rocktempel gehört – gibt es selbstverständlich Musik: am Freitag spielt Emanuel Jahreis am Flügel, am Samstag lädt „Steve Westaway & friends“ zum X-mas-Blues und Sonntag Nachmittag sorgt Detlef Gödicke mit dem Schifferklavier für das musikalische Rahmenprogramm.