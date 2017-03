Das Ferienangebot richtet sich an Mädchen die Lust haben sich in den Osterferien zu bewegen und Spaß an Wellness für Mädchen haben. Am Freitag geht es dann gemeinsam ins Spaßbad Ronululu nach Rothenburg.

Kosten: 1,00 Euro pro Tag, 6,00 Euro für den Tagesausflug, Anmeldungen unter 0421-5799893 oder über www.maedchentreff-huchting.de