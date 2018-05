Weltenbummler

Für alle Kinder von 6 bis 11 Jahren, die Spaß am Spielen, Experimentieren und Basteln haben, gibt es zu Beginn der Sommerferien ein buntes und erlebnisreiches Programm. In den knapp vier Tagen werden die Kinder auf eine spannende Weltreise durch verschiedene Kontinente gehen und, wie im letzten Jahr, wird auch wieder für das Mittagessen gemeinsam geschnibbelt und gekocht. Ein ganz besonderes Programm erwartet die Kinder am Donnerstagabend: Eine lange Nacht im Gemeindehaus mit Übernachtung. Freitag ist dann nach dem Frühstück um 11 Uhr Schluss.

Zeiten: Di und Mi von 10 bis 17 Uhr, Do ab 10 Uhr bis Fr um 11 Uhr (Übernachtung). Die Teilnahme kostet 15 Euro für vier Tage.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.